Trump: con addio Obamacare, 18 milioni americani perdono sanità

L'abolizione dell'Obamacare senza una sua immediata sostituzione si tradurrà nella perdita dell'assicurazione sanitaria per 18 milioni di americani solo nel primo anno.

A fare i conti è il Congressional Budget Office (Cbo), l'organismo indipendente incaricato di fornire analisi economiche ai parlamentari.

Secondo il Cbo l'abolizione senza sostituzione dell'Obamacare farà salire il numero dei non assicurati a 32 milioni nei primi dieci anni, con i premi per chi acquisterà singolarmente la propria copertura sanitaria in aumento del 50%.

Donald Trump e il Congresso a maggioranza repubblicana hanno mosso i primi passi per l'abolizione della riforma sanitaria di Barack Obama, ma non hanno ancora presentato un piano alternativo.