Trump: Ford cancella fabbrica in Messico, investe in Usa

Ford annulla la costruzione di una nuova fabbrica da 1,6 miliardi di dollari (1,63 miliardi di franchi) in Messico e destina 700 milioni di dollari per espandere lo stabilimento di Flat Rock, in Michigan.

Lo comunica il colosso Usa dell'auto, spiegando che il piano di investimento di 1,6 miliardi di dollari previsto per lo stabilimento di San Luis Potosi, in Messico, è stato cancellato.

L'annuncio arriva poche ore dopo l'attacco via twitter di Donald Trump a General Motors per la sua decisione di produrre un modello di auto in Messico anziché in Usa.