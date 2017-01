Trump: Giuliani 'zar' anti hacker. Esperti scettici

Donald Trump ha trovato una collocazione per Rudolph Giuliani. L'ex sindaco di New York nella nuova amministrazione sarà alla guida di una task force sulla cybersicurezza, che si occuperà della protezione delle aziende private dagli attacchi dei pirati informatici.

Insomma, Giuliani sarà una sorta di 'zar anti-hacker', un ruolo di grande attualità vista la polemica sugli attacchi informatici perpetrati dalla Russia, anche per influenzare la campagna elettorale americana.

E viste le decine di incursioni negli ultimi anni di pirati informatici nei database di grandi aziende Usa, con il furto di dati e informazioni di milioni di persone, da Walmart a JPMorgan fino a Yahoo!.

Alcuni media pero' si interrogano su quale sarà realmente il compito di Giuliani. Dopo che il suo nome era circolato per incarichi ben più prestigiosi, da quello di segretario di stato a quello di ministro della giustizia.

Poltrone che alla fine sono state assegnate all'ex Ceo di Exxon Mobile Rex Tillerson e al senator Jeff Sessions, lasciando l'ex 'sindaco d'America' (primo cittadino della grande Mela ai tempi dell'11 settembre 2001) a bocca asciutta.

Questo nonostante sia stato fin dall'inizio della campagna elettorale uno dei 'fedelissimi' di Trump, tutt'ora presente a tutte le decisioni più importanti del presidente eletto.

Il problema degli attacchi hacker "è come un cancro. La mia idea e' di mettere insieme i leader aziendali e i loro staff tecnologici per studiare le soluzioni migliori per rafforzare la sicurezza informatica", ha commentato Giuliani parlando del suo nuovo ruolo. Si partirà dallo scambio di vedute che Trump ha avuto alcune settimane fa con i vertici della Silicon Valley.

Ma i commenti a caldo degli esperti tendono allo scetticismo. Si dubita sulle reali competenze di Giuliani in un campo così complicato come quello della cybersicurezza.