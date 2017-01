Trump giurerà senza squadra governo al completo

Una situazione del genere non si verificava dal 1989, dai tempi di George W.H. Bush.

Anche se i repubblicani hanno la maggioranza sia al Senato sia alla Camera, Trump dovrà mettercela tutta per far confermare le sue nomine. "Si è presentato il problema che l'amministrazione Trump non era preparata nel presentare un governo - ha detto il senatore democratico Sheldon Whitehouse - in aggiunta hanno scelto sia miliardari con situazioni finanziarie complicate sia persone che hanno grandi conflitti di interesse".

Sempre secondo Politico, Trump troverà la maggiore opposizione dalla minoranza del Senato e ci vorranno settimane prima che tutte le nomine siano approvate.