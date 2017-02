Trump: a governatori, cancelleremo e sostituiremo Obamacare

''Non lo voglio dire ai governatori democratici, ma a quelli repubblicani'', ha scherzato il presidente americano.

Per oggi è previsto un incontro ad hoc non solo con i governatori ma anche con i dirigenti delle principali assicurazioni mediche, come Blue Cross e Blue Shield, Cigna e Humana.

Trump e i repubblicani non hanno tuttavia ancora definito un piano alternativo all'Obamacare e non tutti i governatori del suo partito la pensano allo stesso modo.

''Posso dire che dopo quattro settimane c'è stato un sacco di divertimento, abbiamo realizzato quasi tutto ciò che ci eravamo prefissi. I confini sono più sicuri...'', ha anche detto Trump intervenendo alla cena dei governatori.

''Ci sono alcuni grandi problemi nel mondo, ma siamo molti felici per il modo in cui le cose stanno andando. Abbiamo fatto un sacco di promesse negli ultimi due anni e molte di esse sono già state mantenute'', ha proseguito il presidente americano, prima di brindare con un bicchiere da vino che sembrava riempito d'acqua (i bene informati assicurano che non beve).