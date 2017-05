Trump, impegnato a raggiungere accordo pace in Mo

Secondo Trump "un accordo tra israeliani e palestinesi porterebbe ad un processo di pace nell'intero Medio Oriente. "La pace è una scelta che dobbiamo fare ogni giorno e l'America è qui per rendere questo sogno possibile per i giovani ebrei, musulmani e cristiani". "In questo spirito di speranza siamo venuti a Betlemme - ha aggiunto - chiedendo un mondo più pacifico, più sicuro e più tollerante per tutti noi".

"Ringrazio il presidente Trump che con la sua visita ha dato speranze e ottimismo per raggiungere una pace giusta, affinché i bambini di Palestina e Israele beneficino di un futuro stabile e prospero", ha dal canto suo affermato Abu Mazen secondo cui i palestinesi "si impegnano a lavorare con Trump per elaborare un accordo di pace duraturo con gli israeliani".