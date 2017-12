Trump a Iran: 'il mondo vi guarda' e twitta suo discorso Onu

"I regimi oppressivi non possono resistere per sempre e verrà il giorno in cui il popolo iraniano si troverà davanti ad una scelta. Il mondo vi guarda!", scrive quindi Trump a corredo di uno dei video. "Il mondo intero capisce che la brava gente dell'Iran vuole il cambiamento e, a parte il vasto potere militare degli Usa, che è lo stesso popolo iraniano a fare più paura...", continua in un altro Tweet il presidente Usa.