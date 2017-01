Trump: Ivanka 'lascia' la sua casa di moda

"Ivanka abbandonerà il suo posto nella Trump Organisation paterna, ne venderà le azioni e ristrutturerà la sua partecipazione in maniera da non beneficiare più dei profitti", scrive la rivista in vista della conferenza stampa di domani del miliardario.

Secondo quanto reso noto da un avvocato di Ivanka e di Jared, la figlia di Trump riceverà una serie di pagamenti fissi da vari progetti. Ivanka si tirerà fuori anche dal Trump International Hotel di Washington, l'hotel realizzato dal tycoon nel vecchio Post Office su Pennsylvania Avenue.