Trump lavora a revoca norme Obama gas serra, controllo acqua

Donald Trump sta preparando alcuni ordini esecutivi che cancelleranno l'eredità di Obama in campo ambientale. Lo rivela il Wp, secondo cui i provvedimenti potrebbero essere firmati in settimana.

In uno il presidente intende chiedere all'agenzia per la protezione ambientale (Epa) di riscrivere la normativa del 2015 che limita le emissioni di gas serra per le aziende elettriche esistenti e al dipartimento dell'interno di revocare il bando sugli affitti di nuove miniere di carbone in terre federali.

In un altro ordine, Trump chiederà all'Epa e al Genio militare di rivedere una norma del 2015, conosciuta come Waters of the United states rules, che prevede un'ampia autorità del governo federale non solo sugli specchi d'acqua ma anche su fiumi, ruscelli e acquitrini che li alimentano.