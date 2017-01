Trump: l'Obamacare sarà presto storia, è insostenibile

D'altro canto Donald Trump torna a respingere le accuse contro di lui messe insieme "da oppositori politici e una spia fallita", fabbricate ad arte da politici "deplorevoli sia democratici che repubblicani" in un dossier "probabilmente rilasciato dall'intelligence, anche sapendo che non ci sono prove e non ci saranno mai". E e promette: "Entro 90 giorni gli americani avranno un rapporto completo sugli hackeraggi".