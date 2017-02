Trump: Nyt, Fbi senti' Flynn su ambasciatore russo

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa dimissionario, Michael Flynn, fu sentito da agenti dell'Fbi nei primi giorni dell'amministrazione Trump sulle sue conversazioni con l'ambasciatore russo. Lo riferisce il New York Times citando fonti ufficiali.

Un episodio che potrebbe aggravare la posizione del generale in pensione costretto a lasciare il suo incarico alla Casa Bianca, in quanto se dovesse risultare che non era stato del tutto onesto nelle sue dichiarazioni agli agenti federali ciò potrebbe costituire reato.