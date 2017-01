Trump: Obamacare non funziona ed è troppo costosa

''La gente deve ricordare che l'Obamacare non funziona, e non è a buon mercato. 116% di aumenti (Arizona). Bill Clinton lo ha definito 'folle''', ha twittato il tycoon nel giorno in cui si insedia il nuovo Congresso dominato dai repubblicani, che tra le loro priorità hanno anche la sostituzione dell'Obamacare.

Dopo aver incontrato Obama, Trump si era riservato di salvare alcuni punti della riforma sanitaria del presidente uscente.