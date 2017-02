++ Trump, raid anti-immigrati? Cacciamo via i criminali ++

"C'e' il rispetto reciproco alla base del nostro stretto rapporto. Un rispetto che ci consente tale vicinanza", ha sottolineato il premier canadese, ribadendo la stretta alleanza tra i due paesi ha descritto come "un modello" per due vicini.

Un "colloquio molto produttivo" ha detto quindi Trudeau dell'incontro oggi alla Casa Bianca, rimarcando l'impegno comune per le famiglie e il lavoro. Come di consueto per i premier canadesi, Trudeau è anche intervenuto a tratti in francese.

"La Corea del Nord è un grosso problema. Lo affronteremo con grande forza", ha detto ancora Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta col premier canadese.