Trump rientra a Washington, ma resta su aereo per 45'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato a Washington dal Bedminster, in New Jersey, dove ha trascorso il weekend presso il golf club di sua proprietà.

Ma una volta atterrato come di consueto alla base di Andrews, non lontano dal centro della Capitale, Trump è rimasto a bordo dell'Air Force One per 45 minuti prima di comparire sulle scalette, senza cravatta, seguito da suoi collaboratori, tra cui Jared Kushner che a domande dei giornalisti al seguito ha risposto: "Tutto bene, stava lavorando".

Stessa spiegazione è stata poi fornita da fonti della Casa Bianca. L'attesa non era naturalmente passata inosservata ai giornalisti al seguito e ai corrispondenti che seguono la Casa Bianca, era stato notato tra l'altro che nel frattempo Ivanka Trump insieme con i suoi bambini aveva lasciato il velivolo e era salita su un Suv accompagnata dal marito Jared Kushner, il quale aveva però poi fatto ritorno sull'Air Force One.