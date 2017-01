Trump 'scarica' storico presentatore cerimonia insediamento

Donald Trump ha 'scaricato' lo storico presentatore che ha annunciato tutti i presidenti americani in occasione della parata per l'insediamento dal 1957, quando alla Casa Bianca è entrato Dwight Eisenhower.

Charles Brotman, 89 anni, si stava già preparando per il nuovo Inauguration Day del 20 gennaio quando ha saputo di essere stato messo da parte, e ha detto di avere il "cuore spezzato" e di essere "distrutto" per la decisione del tycoon.

Il portavoce della squadra di transizione di Trump, Boris Epshteyn, ha spiegato che Brotman sarà ricordato come annunciatore emerito.

"Dal 1957, milioni di americani lo hanno riconosciuto come la voce della parata dell'insediamento. Il Presidential Inaugural Committee - ha affermato - è orgoglioso di onorare Charlie come annunciatore emerito. Siamo entusiasti per Steve Ray che introdurrà la nuova generazione di americani alla grande tradizione della parata inaugurale".