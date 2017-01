Trump: secondo Leuthard potrebbe arrecare danno alla Svizzera

Il protezionismo annunciato dal nuovo inquilino della Casa Bianca, "a seconda di come saranno le misure concrete, danneggerà sia l'economia mondiale che la Svizzera", afferma la ministra dei trasporti in un'intervista pubblicata in serata sul portale online del Blick.

A suo avviso bisogna però dare il tempo a Trump di cominciare il lavoro, anche perché amministrare il paese è qualcosa di diverso di una campagna elettorale. "Si vedrà presto in che direzione andrà. Se continuerà a comportarsi come in campagna elettorale dobbiamo preoccuparci. Decisivi non sono però gli annunci, bensì i fatti concreti".

Leuthard dice di contare sul fatto che il presidente americano sia cosciente della grande responsabilità che ha, tanto più che dispone dei codici per le armi nucleari.