Trump vede DeVos e la difende, per lei 'una prova ingiusta'

"Una prova molto dura e molto ingiusta". Cosi' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto il processo per la conferma della nomina di Betsy DeVos a segretario per l'Istruzione.

La donna è stata accolta per la prima volta alla Casa Bianca durante un forum genitori-insegnanti.

La nomina di DeVos, miliardaria repubblicana di 59 anni, era stata contestata in particolare dai sindacati degli insegnanti oltre che dai democratici.

E' stato necessario il voto del vicepresidente Mike Pence per scongiurare lo stallo in aula al Senato consentendo di superare la parità di 50 a 50. La prima volta che un vice presidente americano è intervenuto con il voto decisivo per la conferma di una nomina del presidente.