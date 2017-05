Trump vuole inchiesta su frodi in voto popolare alle presidenziali

L'annuncio - secondo quanto riporta la ABC - dovrebbe essere dato nelle prossime ore dal vicepresidente Mike Pence. Il lavoro della commissione - che sarà bipartisan - sarà comunque ad ampio raggio, e non si occuperà solamente delle accuse mosse da Trump sulle elezioni del novembre 2016.

L'organismo - che si chiamerà "Presidential Commission on Election Integrity" - sarà presieduto dal vicepresidente americano Mike Pence. Dovrebbe riunirsi per la prima volta questa estate e dovrà presentare un rapporto alla Casa Bianca nel 2018, anche se ancora non sarebbe stato fissato un termine preciso.

Dopo la sua vittoria l'8 novembre del 2016 Trump ha più volte denunciato l'esistenza di "milioni di persone" recatesi illegalmente alle urne per votare. Ecco perché, pur avendo vinto sul fronte dei grandi elettori, il presidente avrebbe perso sul fronte del voto popolare.