Tunisi, smantellata una cellula di Ansar Al Sharia

Unità della Guardia nazionale tunisina hanno tratto in arresto a La Manouba 9 membri dell'organizzazione terroristica Ansar Al Sharia considerati pericolosi dalle autorità.

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno precisando che tra il materiale sequestrato nelle operazioni è emerso un indirizzo internet contenente un video che mostra elementi della cellula smantellata mentre si addestrano con le armi in qualche montagna della Tunisia e foto con terroristi tunisini nelle zone di conflitto.

Gli inquirenti hanno scoperto il legame tra le persone arrestate e terroristi tunisini di spicco come Kamel Zarrouk e Slim Kontri. Disposta la custodia cautelare in carcere per appartenenza ad una organizzazione terroristica.