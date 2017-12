Tunisia: donne protestano in rete contro Emirates Airlines

La decisione degli Emirati Arabi Uniti di vietare, seppur temporaneamente e per motivi di sicurezza, l'ingresso nel Paese del Golfo alle cittadine tunisine non è piaciuta alla Tunisia che ha sospeso da ieri sera i voli della compagnia Emirates nei suoi aeroporti.

Il provvedimento non è risultato gradito nemmeno dai tunisini, in particolare dalle donne che hanno invaso la pagina facebook della Emirates Airlines riempiendola di critiche e di inviti al boicottaggio e lanciato proteste in rete con diversi hashtag tra cui #Nowomennofly.

La portavoce del presidente della Repubblica tunisina, Saida Garrache, in mattinata ha smentito una crisi diplomatica tra i due Paesi parlando piuttosto di una situazione in cui ciascuno difende i propri interessi legittimi. "La Tunisia può capire le preoccupazioni degli Emirati, ma non può accettare un tale trattamento nei confronti delle donne tunisine" ha detto Garrache.