Tunisia: ministero Interno sa tutto su jihadisti di ritorno

Hedj Majdoub lo ha detto in aula davanti ai parlamentari del Bardo durante l'audizione per l'uccisione dell'ingegnere tunisino Muhammad Al Zawari, avvenuta in circostanze ancora da chiarire il 14 dicembre scorso a Sfax.

Il ministro ha anche aggiunto che il dipartimento dell'Interno dispone altresì di tutti i dati utili sui jihadisti tunisini che si trovano ancora nelle zone di combattimento in Siria, Iraq e Libia.

Sulla questione dell'eventuale ritorno in patria di questi combattenti tunisini, specie dopo la sconfitta ad Aleppo Est, è attualmente in corso in Tunisia un dibattito sul trattamento da riservare loro in caso di rientro. Secondo alcune stime sarebbero circa 3000 (secondo altre 5000) i combattenti tunisini partiti per la Siria, la Libia e l'Iraq dal 2011 ad oggi e ora pronti a tornare in patria.