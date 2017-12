Tunisia: nazionalisti chiedono misure più forti contro Eau

Intanto, proseguono gli sforzi diplomatici tra i due Stati per cercare di risolvere la questione del veto temporaneo, al quale la Tunisia ha risposto con la sospensione delle attività sul proprio territorio della compagnia aerea Emirates Airlines.

I nazionalisti tunisini hanno dichiarato in un comunicato che la decisione degli Eau "rappresenta un serio insulto per l'intero popolo tunisino" ed "un'aggressione contro la Tunisia e il suo stile di vita, visto che le donne tunisine rappresentano l'immagine della Tunisia moderna ed evoluta, grazie ai risultati raggiunti dalle donne che reclamano la totale parità di diritti rispetto agli uomini".

Il gruppo parlamentare nazionalista, lodando la decisione del ministero tunisino dei Trasporti di vietare i voli della compagnia Emirates, chiede al ministro degli Esteri di adottare "misure più forti, compreso il richiamo dell'ambasciatore tunisino ad Abu Dhabi affinché gli Eau possano comprendere che la dignità dei tunisini non è un affare e la volontà della Tunisia di ampliare la portata della cooperazione e il partenariato con i Paesi amici non significa svendere le sue posizioni politiche in linea di principio e di allinearsi con non importa quale parte".