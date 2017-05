Turchia: 16enne uccide fidanzata a scuola e tenta suicidio

Lo riporta l'agenzia Dogan, secondo cui la vittima, Nilufer Acar, anche lei 16enne, era la fidanzata dell'assassino, identificato come H. C. Secondo le prime indagini della polizia, il movente dell'omicidio potrebbe essere la gelosia. Il killer è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.