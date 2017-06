Turchia: 37 morti sulle strade per festa fine Ramadan

Almeno 37 persone hanno perso la vita e oltre 150 sono rimaste ferite in incidenti stradali avvenuti nelle ultime 48 ore in Turchia, in coincidenza con il grande esodo per la festività dell'Eid al Fitr, che si celebra alla fine del mese sacro islamico del Ramadan.