Turchia: 664 arresti per terrorismo nell'ultima settimana

Sono 664 le persone arrestate nell'ultima settimana in Turchia con accuse di terrorismo. Lo rende noto un bollettino del ministero degli Interni.

Oltre la metà (386) è finita in manette per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altre 227 persone sono state arrestate con l'accusa di essere militanti del Pkk, mentre almeno 16 sono i ribelli curdi che risultano uccisi dalle forze di sicurezza in territorio turco.

Arrestati anche 39 sospetti affiliati all'Isis e 12 a gruppi illegali di estrema sinistra.