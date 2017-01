Turchia: altri 5 fermati per attacco al tribunale di Smirne

L'antiterrorismo turca ha fermato stamani altri 5 sospetti per l'attacco di giovedì scorso al tribunale di Smirne, sulla costa egea, che ha provocato 2 vittime, oltre alla morte di 2 assalitori. Lo riporta Hurriyet.

In queste ore sono in corso gli interrogatori dei sospetti. Secondo le autorità, l'azione è opera del Pkk curdo, che però finora non lo ha rivendicato.

In precedenza, erano già state fermate 18 persone, 5 delle quali con trascorsi lavorativi al palazzo di giustizia preso d'assalto.