Turchia: armi 007 in Siria, 25 anni a deputato anti-Erdogan

L'uomo è stato processato per la fuga di notizie sul passaggio di armi in Siria su tir degli 007 di Ankara all'inizio del 2014.

Lo scoop fu pubblicato nel maggio 2015 dal quotidiano laico Cumhuriyet. Nei confronti del parlamentare, riferiscono i media locali, è stato anche emesso un mandato d'arresto.

Berberoglu, ex giornalista, sarebbe il primo deputato in carica del Chp a finire in carcere, mentre da oltre 7 mesi sono detenuti 10 parlamentari del filo-curdo Hdp, compreso il leader Selahattin Demirtas.