Turchia: chiesti 12 anni per direttore sito Cumhuriyet

La procura di Istanbul ha chiesto una condanna fino a 12 anni e 9 mesi con l'accusa di "propaganda terroristica" per Oguz Guven, direttore del sito di Cumhuriyet, quotidiano di opposizione laica al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Guven era stato arrestato a maggio dopo la pubblicazione sull'account Twitter del suo giornale di un post sulla morte sospetta - avvenuta pochi giorni prima in un incidente d'auto - del magistrato Mustafa Alper, che avviò la prima indagine contro la presunta rete golpista di Fethullah Gülen dopo il fallito putsch del 2016.

Il tweet, che secondo l'accusa avrebbe suggerito una presunta correlazione tra il decesso del procuratore e le sue inchieste, era stato cancellato dopo 55 secondi. Il reporter ha inoltre sostenuto che era stato pubblicato "per sbaglio". Dopo un mese di detenzione cautelare, Guven era stato rilasciato. La prossima udienza del processo a suo carico è fissata il 21 novembre.

Secondo l'osservatorio per la libertà di stampa P24, i giornalisti attualmente detenuti in Turchia sono 169, più che in ogni altro Paese al mondo.