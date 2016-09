Turchia costruirà 174 carceri in 5 anni

Nei prossimi 5 anni la Turchia ha in programma di costruire 174 nuove carceri, per un totale di 100.182 posti aggiuntivi. Lo fa sapere il ministero della Giustizia di Ankara, citato da media locali.

La capacità massima attuale delle prigioni turche, secondo le stime, è di circa 190 mila posti.

Due settimane fa, quasi 34 mila detenuti, condannati per reati minori, sono stati rilasciati per far spazio agli oltre 20 mila arrestati finora in relazione al fallito golpe del 15 luglio.