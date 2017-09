Turchia: curdi boicottano cerimonia riapertura Parlamento

Questo per protestare contro la detenzione dei suoi deputati, tra cui il leader Selahattin Demirtas, in prigione da quasi 11 mesi con accuse di "terrorismo" per presunti legami con il Pkk.

"Non saremo parte dell'insabbiamento di questa illegalità e ingiustizia", ha spiegato il suo capogruppo Osman Baydemir, accusando la magistratura di "distruggere la libera volontà della nazione" e obbedire di fatto al presidente Recep Tayyip Erdogan. Invece di partecipare alla seduta della Grande assemblea nazionale di Ankara, il gruppo parlamentare dell'Hdp si riunirà davanti al carcere di massima sicurezza di Edirne, vicino al confine con la Grecia, dove è detenuto Demirtas.