Turchia: eletto nuovo sindaco Istanbul, è membro Akp Erdogan

Il Consiglio comunale della metropoli sul Bosforo lo ha eletto questo pomeriggio a maggioranza assoluta dopo le dimissioni a sorpresa venerdì scorso del suo compagno di partito Kadir Topbas, primo cittadino da oltre 13 anni, il cui mandato sarebbe scaduto nel 2019.

Nei mesi scorsi, il sindaco uscente era finito nel mirino delle critiche dopo l'arresto di suo genero, l'imprenditore Omer Faruk Kavurmaci, accusato di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen.

Uysal, 51 anni, è stato "promosso" dall'Akp a sindaco di Istanbul dopo aver guidato dal 2009 la municipalità di Basaksehir, importante zona di espansione urbana sulla sponda europea della città. Sarà in carica fino al marzo 2019, quando sono previste le elezioni amministrative in tutta la Turchia. Una vittoria a Istanbul, dove ha prevalso il "no" al referendum sul presidenzialismo di Erdogan, è considerata cruciale in vista delle presidenziali, previste pochi mesi dopo.