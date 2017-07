Turchia: Fethullah Gülen conta su strutture in 150 Paesi

L'organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, ritenuta terroristica dalle autorità di Ankara, ha proprie strutture in 150 paesi nel mondo, compresa la Bulgaria.

Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Turchia a Sofia Süleyman Gökçe nel corso di una conferenza stampa in occasione del primo anniversario del tentato colpo di stato in Turchia.

Il diplomatico ha ribadito che secondo Ankara proprio questa organizzazione avrebbe ordito il golpe. Süleyman Gökçe ha aggiunto che la Turchia, superata la crisi, si aspettava maggiore solidarietà da parte degli altri paesi.

L'organizzazione di Fethullah Gülen, Feto, dispone di numerose scuole e imprese in Europa, Usa, Africa e Asia, ha detto da parte sua il console generale turco nella città di Burgas sul Mar Nero, Niyazi Evren Akyol. Il diplomatico ha precisato che è in corso un dialogo molto stretto con le autorità di Sofia circa la presenza di scuole e aziende di Gülen in Bulgaria.