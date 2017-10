Turchia: inchiesta sui curdi, condannata giornalista Wsj

Una giornalista del Wall Street Journal, Ayla Albayrak, è stata condannata da un tribunale in Turchia a 2 anni e 1 mese di carcere per "propaganda terroristica" in relazione a un'inchiesta dell'estate 2015 sulla ripresa del conflitto tra Ankara e il Pkk curdo.