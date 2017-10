Turchia: 'legami con Gulen', oltre 250 mandati d'arresto

Ancora arresti di massa nelle pubbliche amministrazioni in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

A Istanbul, la procura ha emesso 112 mandati di cattura contro dipendenti tuttora in servizio o già epurati del Comune, accusati di aver scaricato ByLock, l'app di messaggistica che per gli investigatori veniva impiegata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate Almeno 67 sono già stati arrestati, riporta Anadolu.

La procura di Ankara ha invece emesso 142 mandati di cattura per dipendenti dei ministeri dell'Educazione e dello Sport, alcuni dei quali ancora in servizio nonostante le purghe che hanno già portato all'arresto di oltre 50mila persone e alla cacciata di più di 110mila dipendenti pubblici dopo il putsch fallito lo scorso anno.