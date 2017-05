Turchia: "legami Gulen", 114 arresti, anche 57 broker

La procura di Istanbul ha emesso un mandato di cattura per 102 operatori della Borsa locale, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

Un'operazione di polizia è stata condotta all'alba in sei quartieri della metropoli sul Bosforo, portando all'arresto di almeno 57 dei sospetti.

Parallelamente, un'altra operazione della guardia di finanza turca, tuttora in corso, ha portato ad altri 57 fermi in diverse città, sempre per sospetti legami con i "gulenisti".