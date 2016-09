Turchia: mandato arresto per 85 'gulenisti', pure 6 generali

La procura di Istanbul ha emesso oggi un mandato d'arresto per 85 persone, tra cui 43 ufficiali e 6 generali dell'esercito turco, con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

Lo riferisce l'agenzia statale Anadolu, secondo cui almeno 4 dei sospetti sono già stati fermati.

Blitz per effettuare gli arresti sono in corso in 15 province della Turchia.