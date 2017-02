Turchia: offese a Erdogan, chiesti 5 anni per leader curdi

Un nuovo rinvio a giudizio è stato deciso dal tribunale di Van, nella Turchia orientale, per la co-leader del partito filo-curdo Hdp, Figen Yuksekdag, che rischia fino a 5 anni di carcere in un processo dove è imputata per offese al presidente Recep Tayyip Erdogan.