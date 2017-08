Turchia: passaporto negato, scrittrice non può ritirare premi

Un tribunale di Istanbul aveva revocato il suo divieto di espatrio a giugno, ma la scrittrice turca Asli Erdogan non potrà ritirare un premio assegnatole in Germania perché le autorità continuano a negarle la restituzione del passaporto.

A denunciarlo è la stessa autrice, solo omonima del presidente Recep Tayyip Erdogan, diventata uno dei simboli del pugno duro di Ankara contro gli intellettuali dopo il golpe fallito la scorsa estate.

Dopo 136 giorni di carcerazione preventiva con accuse di propaganda terroristica in quanto autrice e consulente del quotidiano curdo Ozgur Gundem, poi chiuso per presunti legami con il Pkk, la scrittrice era stata rilasciata alla vigilia di Capodanno, ma resta sotto processo. "Il tribunale ha solo risposto che si occuperà della vicenda nella prossima udienza del 31 ottobre", ha commentato Erdogan, che il 22 settembre avrebbe dovuto ricevere nella città tedesca di Osnabruck il premio Erich Maria Remarque, assegnato agli scrittori impegnati per la pace.

Finora, sono almeno 5 i premi internazionali che l'autrice, tradotta in 17 lingue, non ha potuto ricevere per l'impossibilità di recarsi all'estero. La stessa Erdogan ha annunciato che le è stata assegnata dalla Francia la Legione d'Onore, che però rischia di non poter ricevere di persona.