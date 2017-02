Turchia: rilasciata deputata "pasionaria" curda Leyla Zana

Ieri, un'altra deputata dell'Hdp, Dilek Ocalan nipote del leader del Pkk in prigione Abdullah 'Apo' Ocalan, era stata trattenuta per alcune ore dalla polizia dopo essere stata fermata all'aeroporto Ataturk di Istanbul mentre era in partenza per una manifestazione a Milano. Attualmente, i parlamentari curdi detenuti sono 12, tra cui i co-leader Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag.