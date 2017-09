Turchia: riprende il processo al giornale anti-Erdogan

Riprende oggi a Istanbul il processo contro 17 giornalisti e amministratori di Cumhuriyet, il quotidiano di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan, diventato uno dei simboli delle minacce alla libertà di stampa in Turchia.

Dopo le prime 5 udienze di luglio - al termine delle quali, dopo 9 mesi di carcerazione preventiva, erano stati rilasciati 7 dei 12 dipendenti del giornale detenuti - il dibattimento ricomincia stamani nell'aula del carcere di Silivri.

Alla sbarra con accuse di "terrorismo" ci sono alcuni dei più noti reporter del Paese, tra cui l'ex direttore Can Dundar - riparato in Germania -, il suo successore alla guida del quotidiano, Murat Sabuncu, il noto editorialista e rappresentante turco dell'Ipi (International Press Institute) Kadri Gursel, il vignettista Musa Kart e il reporter investigativo Ahmet Sik.

Gli imputati sono accusati a vario titolo di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp/c e rischiano fino a 43 anni di carcere.

Al processo assistono anche diversi osservatori internazionali per i diritti umani e la libertà di stampa. Lunghe code si osservano per l'ingresso in aula, dove - sottolinea Cumhuriyet - il tribunale ha ammesso circa 90 persone a fronte di una capienza di un migliaio.