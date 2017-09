Turchia: sangue sulle strade, almeno 112 morti in 10 giorni

A calcolarlo sono stati i media locali, mentre ancora si segnalano le ultime code per i rientri in città dopo il grande esodo. Ogni anno, malgrado gli appelli alla prudenza delle autorità, durante le festività islamiche in Turchia si registrano decine di incidenti mortali sulle strade, prese d'assalto dai turisti e per le tradizionali visite ai familiari.