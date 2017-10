Turchia: 'terrorismo', chiesti 15 anni per direttrice Amnesty

La procura di Istanbul ha chiesto fino a 15 anni di carcere per la direttrice di Amnesty International in Turchia, Idil Eser, detenuta da oltre 3 mesi con accuse di "terrorismo".

Insieme a Eser vi sono altri 7 attivisti per i diritti umani, tra cui il tedesco Peter Steudtner e lo svedese Ali Gharavi.

Le richieste di pena riguardano anche altri 2 attivisti attualmente in libertà vigilata. Lo riferisce l'agenzia Dogan. Secondo i magistrati, avrebbero avuto in programma di fomentare il caos "con violenze simili a quelle di Gezi Park" durante la "marcia per la giustizia" da Ankara a Istanbul, condotta tra giugno e luglio dall'opposizione turca.

A giugno, con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen, era già finito in manette il presidente di Amnesty in Turchia, Taner Kilic, già legale del blogger italiano Gabriele Del Grande durante il suo fermo ad aprile.