Turchia: voto presidenzialismo, 'bus gratis per chi vota sì'

Viaggi gratis in autobus per chi vota 'sì' al referendum costituzionale del 16 aprile in Turchia sull'introduzione del presidenzialismo. È la provocazione lanciata da Galip Ozturk, proprietario della compagnia privata di trasporti Metro, tra le principali nel Paese.