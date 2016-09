Turkmenistan: sì a nuova Costituzione, via limiti presidente

La nuova Costituzione prevede anche l'introduzione del multi-partitismo, lo sviluppo della società civile e l'introduzione della carica del Commissario per i Diritti Umani. Berdimukhamedov attualmente ha 59 anni, è stato eletto nel 2012 per il secondo mandato e in base ai dati ufficiali a suo favore hanno votato il 97,14% degli elettori. Le prossime elezioni sono previste per il 2017. Lo riporta RBK.