Tv: è morto Frank Vincent, boss mafioso dei "Soprano"

Nel corso della sua carriera, Vincent ha vestito i panni del cattivo anche sul grande schermo. Ha infatti interpretato il gangster Billy Batts in "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese, che lo volle anche in "Casinò". Di origini italoamericane, Vincent è cresciuto in New Jersey e prima di scoprire la sua passione per il cinema si è dedicato alla musica.