U-blox: in crescita anche nel primo semestre, ma giù in borsa

Continua la crescita di U-blox: la società zurighese attiva nelle applicazioni e nei componenti per sistemi di navigazione satellitare e per la comunicazione senza cavo ha realizzato nel primo semestre un fatturato di 180 milioni di franchi (+11% su base annua).

Il risultato operativo Ebit si è attestato a 28 milioni (+12%) e l'utile netto a 19 milioni (+10%).

In un comunicato odierno l'azienda di Thalwil (ZH) parla di un semestre positivo, con sviluppi rallegranti in tutte le regioni. Il gruppo ha circa 5700 clienti: 63 di loro sono all'origine di circa l'80% delle vendite.

I vertici confermano anche gli obiettivi strategici di medio-lungo termine. Per l'anno in corso l'Ebit è atteso come stimato in precedenza a 56-60 milioni, mentre il fatturato dovrebbe attestarsi a 375-385 milioni: l'indicazione precedente verteva su 395-405 milioni.

I risultati pubblicati oggi sono inferiori alle previsioni degli analisti e in borsa il titolo è crollato, arrivando a perdere circa il 14% nella prima ora di contrattazioni.