Uber: azienda, danno per 3,5 milioni utenti e 40.000 autisti

Così Tom Elvidge, general manager nella capitale britannica, in una nota nella quale conferma il ricorso immediato contro la revoca e contesta le ragioni alla base della decisione dell'autorità dei trasporti di Londra (Tfl) - fatte proprie dal sindaco laburista della città, Sadiq Khan - negando in particolare che Uber abbia mai pianificato di usare nel Regno Unito 'greyball': il controverso software adottato in passato negli Usa e altrove a bordo delle vetture per aggirare - secondo diverse denunce - divieti e norme di legge.