Uber: sfida a Google Car, lancio flotta auto senza pilota

Al via negli Stati Uniti l'ennesima sfida alla Google car, col debutto ufficiale a Pittsburgh, in Pennsylvania, dell'auto senza pilota messa a punto da Uber.

La startup di San Francisco ha messo a disposizione della stampa una ventina di Ford Fusion fornite di laser, videocamere e sensori per testare il servizio. A girare per la città saranno anche alcuni suv della Volvo, e la sperimentazione per il momento riguarderà fino a mille clienti Uber.

In questa fase sperimentale, tuttavia, un ingegnere di Uber rimarrà al volante per intervenire in caso di necessità o di errore del sistema. "Credo davvero che la cosa più importante che i computer faranno nei prossimi dieci anni sarà guidare le automobili", ha detto Anthony Levandowski, leader del progetto sulle vetture senza pilota di Uber.