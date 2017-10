UBS: perde anche in secondo grado vertenza da 500 milioni di euro

Sconfitta giudiziaria anche in appello per UBS nella causa da mezzo miliardo di euro che l'opponeva alle Leipziger Wasserwerke (KWL), l'azienda comunale dell'acqua potabile di Lipsia, in Sassonia.

Un tribunale di Londra, la Court of Appeal, ha respinto il ricorso presentato dalla banca contro una sentenza pronunciata nel novembre 2014 della High Court of Justice, hanno indicato oggi le autorità della città ex DDR.

La vertenza concerneva rischiose transazioni effettuate nel 2006 e nel 2007 dall'allora direttore di KWL senza il beneplacito degli organi di sorveglianza interni. Le operazioni avevano generato cospicue perdite con effetti a cascata su varie posizioni d'affari.

UBS aveva avviato contro KWL una causa per ottenere 350 milioni di euro, una somma che nel frattempo con interessi e costi processuali era lievitata a circa 500 milioni. La città di Lipsia si è sempre rifiutata di riconoscere il debito.

Per bocca di un portavoce UBS si è detta delusa per la sentenza, ma ha fatto notare che la decisione dei giudici non è stata all'unanimità: una minoranza si è espressa a favore dell'istituto. La banca intende quindi impugnare il giudizio presso la Supreme Court.

L'ex numero uno di KWL era stato condannato a diversi anni di prigione: nel frattempo è già uscito di prigione. Anche altre due persone - manager di una società di consulenza - si erano viste infliggere pene detentive.