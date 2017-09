UBS: primo fondo privato in Cina entro fine anno

UBS intende emettere il suo primo fondo privato in Cina entro fine anno. Esso investirà in azioni o in obbligazioni.

UBS Asset Management (Shanghai) valuta anche la possibilità di lanciare fondi per investimenti alternativi come il settore immobiliare, indica la grande banca all'ats confermando una notizia dell'agenzia Reuters, che si basa su un incontro con la stampa avvenuto in Cina.

Le società estere potevano già da tempo offrire fondi pubblici in Cina, tramite partner locali. Ma è solo da poco che il governo ha concesso un accesso illimitato agli affari con fondi privati. UBS Asset Management (Shanghai) ha ottenuto la relativa licenza in luglio dall'Asset Management Association of China (Amac).